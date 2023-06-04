مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة رئيس موريتانيا لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ زيارة الرئيس الموريتاني لمصر بمثابة ترجمة واقعية للقمة العربية الأخيرة في الرياض، مؤكدًا أنَّ نشأة العلاقات المصرية الموريتانية هي نشأة متنوعة الأركان.

حجازي: مصر ساندت موريتانيا منذ استقلالها

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة الحياة، أنَّ مصر ساهمت منذ بداية استقلال موريتانيا في بداية الستينيات بالعديد من القضايا الحيوية لـ «نواكشوط»، مثل قضايا الصحة والتعليم والزراعة وتدريب الكوادر.

التنسيق المشترك وتحديد مستقبل العلاقات بين مصر وموريتانيا خلال الزيارة

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّه جرى تحديد مستقبل العلاقات والتعاون بين مصر وموريتانيا والتنسيق المشترك بينهما لمواجهة التحديات، وتحديدًا بمنطقة الساحل الموريتاني، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

الأمن المائي لمصر ومواجهة التطرف

وأشار «حجازي» إلى المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني التي شملت قضايا المنطقة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف والتعاون الأمني والعسكري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بجانب إنشاء لجنة عليا مشتركة على مستوى البلدين في شهر يونيو على مستوى وزراء الخارجية، وإنشاء مجلس أعمال مشترك لوضع العلاقات في إطار مؤسسي، والحديث بشكل مباشر عن سد النهضة ومساندة الأمن المائي لمصر.