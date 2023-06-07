متخصص في الزراعات الاستوائية: سعر الكيلو من نبات الفانيليا 50 ألف جنيه

تعد الزراعات الاستوائية من أبرز الزراعات في العالم، وذلك لارتفاع ثمنها في العديد من البلاد التي لا تنبت فيها مثل هذه النباتات، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه للكيلو الواحد، كما أن بعض هذه النباتات يكثر الإقبال عليها بشكل كبير رغم ارتفاع ثمنها.

أحمد الحجاوي، المتخصص في الزراعات الاستوائية واستيرادها، أوضح أن نبات «باشون فروت» من أفضل النباتات المدرة للدخل إذا رغب شاب زراعتها، موضحًا: «تعتبر مشروع صغير إذا رغب الشاب في أن يكون له مصدر رزق مدر للربح فعليه بها، وهي نباتات سهلة في الزراعة ولا تحتاج مصاريف كثيرة، ومن النباتات القليلة للغاية التي يمكنها أن تحارب ذبابة الفاكهة، ويمكن أن تواجه الأمراض بقوة، وإذا انتشرت ذبابة الفاكهة في كل الأرض المحيطة بهذا النبات لا تؤثر في الباشون فروت، بالإضافة إلى أنها تطرح مرتين في العام، وطعمها جيد للغاية ومطلوبة في الأسواق عالميا ومحليا، وسعرها عالٍ وليست رخيصة، وتصل إلى 500 جنيه للكيلو».

«باشون فروت»

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «يمكن زراعتها بطريقة العُقل، أو البذور، وهناك نباتات لا يجب أن يخاطر فيها الشاب في البداية»، مشيرا إلى أنه لزراعة الـ«باشون فروت» على الشاب أن يبدأ بعد توفر الأرض باختبار ملوحة التربة، فلا يجب أن تكون عالية للغاية، ثم يتم بناء تكعيبة شبيهة بالعنب، حسب السيولة المتوفرة إليه سواء كانت خشبا أو أسلاك، وهي نباتات تظل خضراء طوال العام على عكس العنب الذي تسقط أوراقه».

طريقة تسميد الأرض

وتابع المتخصص في الزراعات الاستوائية واستيرادها، أنه يتم التسميد بالأزوت والسماد العضوي قبل الزراعة، والكبريت الزراعي، ثم توضع الشتلات فوقها، وقبل التزهير يتم رش بوتاسيوم على الورق، ويحصد هذا النوع من النباتات مرتين في العام، وبعد الحصاد الثاني تُقلم الأوراق لإعطاء طاقة للسنة المقبلة، وحتى لا نستنزف طاقة الشجر في التوريق».

وأكد على أن هذا النوع من الزراعات بسيط ويحتاج موسم واحد لفهمه والتعامل معه، «هذا النوع من الفاكهة مطلوب للغاية ومفيد للمناعة».

وعن تجربته لفاكهة جديدة، أوضح: «بستورد فاكهة وبجرب البذور باستمرار اللي تنفع في مصر، وحاجات كتير بتنفع وغيرها مش بينفع، وفيه كتير نفع زي الجرانديلا، وسناك فروت أو فاكهة الثعبان، وهي فاكهة جلدها شبيه بالثعابين، وشتلاتها تشبه لسان الثعبان، وهو نوع من النخل يحتاج إلى ضل وليس كالنخل العادي، وكذلك نبات الكمريلو».

وأوضح أنه يعمل حاليا على نبات الفانيليا، مشددًا: «لها 27 طريقة لزراعتها ولو نجحت واحدة فيهم بنكمل عليها، وهو نبات سعره 50 ألف جنيه للكيلو، ولكنها تحت التجربة في الوقت الحالي، وهي تعطي إنتاجا كبيرا ومازالت تحت النجربة».