155 شجرة مانجو.. مبادرة جديدة في كفر الشيخ لمواجهة تأثير تغير المناخ

مبادرات كثيرة هدفها المساعدة الفاعلة في تنقية الهواء من الملوثات عبر زراعة العديد من الأشجار المثمرة، والتي تعود بالنفع على المواطنين لجني أرباح من بيع محاصيل تلك الأشجار من ناحية، وكذلك كونها لها دور حيوي في الحد من مجابهة التغيرات المناخية في محافظة كفر الشيخ.

زراعة 155 شجرة مانجو

وقال عثمان عبدة رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية لقرية منشأة سلامة مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجمعية تبنت من خلال المشاركة المجتمعية لأبناء القرية زراعة 155 شجرة مانجو على جسور حقول المزارعين بالقرية، بهدف الحد من مجابهة التغيرات المناخية في قريتنا الصغيرة، ومساهمة منا بما يصب لصالح مصرنا الغالية في تنقية الهواء بشكل عام، بما يتماشى مع قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ».

دور الرئيس في رفع اسم مصر

وأوضح أيضًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جعل مصر تقود العالم في مجال التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة السلام بشرم الشيخ، وجعلنا نفتخر بهويتنا المصرية وراء قائد يعرف معني قيمة الوطن ويحافظ عليه، وهو الأمر الذي دفعنا للمشاركة في زراعة 155 شجرة مانجو ليسجل سعر العود للمانجو عند زراعته 60 جنيها من أجل الحد من تغيرات المناخ.