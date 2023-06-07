رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط متهم بالترويج للأسلحة البيضاء عبر «تيك توك»

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:50 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
أسلحة بيضاء - صورة أرشيفية

أسلحة بيضاء - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن ضبط أحد الأشخاص يروج لبيع الأسلحة البيضاء عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة: «بالنسبة لما تم نشره  على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق (تيك توك) يقوم من خلاله صاحب الحساب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء».

وتابعت: «بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة  ثان المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادي، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب فتاة في المرج وإعادتها لأسرتها.. خلافات عائلية

«الداخلية»: ضبط 1744 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تنفيذ 83 ألف حكم وضبط 288 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

«الداخلية»: تحرير 240 مخالفة للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع