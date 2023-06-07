ضبط متهم بالترويج للأسلحة البيضاء عبر «تيك توك»

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، عن ضبط أحد الأشخاص يروج لبيع الأسلحة البيضاء عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة: «بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق (تيك توك) يقوم من خلاله صاحب الحساب بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء».

وتابعت: «بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، وبمواجهته أقر بإضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادي، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.