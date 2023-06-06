ورش لتعليم الأطفال مبادئ اللغة الروسية مجانا في متحف الغردقة

نظمت إدارة متحف الغردقة، اليوم الثلاثاء، ورشة لتعليم الأطفال مبادئ اللغة الروسية حروفا وكتابة وتحدثا، وذلك احتفالا بمناسبة اليوم الدولي للغة الروسية.

تعليم اللغة الروسية للأطفال

وذكرت نرمين حافظ، مدير العلاقات العامة في متحف الغردقة لـ«الوطن»، أن إدارة المتحف حرصت على الاحتفال باليوم الدولي للغة الروسية، والذي يوافق السادس من شهر يونيو من كل عام.

وذكرت «حافظ»، أن الاحتفال باليوم الدولي للغة الروسية شمل تنظيم ورشة تعليمية للأطفال لتعلم مبادئ اللغة حروفا وكتابة وتحدثا، وذلك بالمجان، تشجيعا للسياحة الروسية.

وأكدت، أن متحف الغردقة يستقبل يومياً عددا كبيرا من السياح الأجانب، خاصة السائحين الروس.

الاحتفال باليوم الدولي للغة الروسية

وأشار حازم محمد السعيد، أثري بمتحف الغردقة، أن ورشة تعلم اللغة الروسية شهدت إقبالا من الأطفال خاصة من صغار السن، لافتاً لـ«الوطن» إلى أنه في إطار جُهُود الأمم المُتحدة لتعدّد اللُغات والثقافات، ورفع مُستوى الوعي التّاريخيّ والثّقَافِيّ وبناءً على مُبادرة اليُونيسكُو، تم اختيار السادس من شهر يونيو للاحتفال باللُّغة الرُوسِيّة والاحتفال بها، مؤكدا أن حوالي 267 مليون شخص في العالم يتحدثون الروسية.