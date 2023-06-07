عادة سنوية يحرص عليها محمد صلاح عند زيارته للغردقة.. رياضة لا يفوتها (صور)

وصل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني اليوم الأربعاء إلى شواطئ الغردقة لقضاء إجازته التي تمتد إلى 3 أيام، حيث يقيم صلاح في إحدى الفيلات الخاصة بمنتجع الجونة في سرية تامة.

صلاح في رحلة لجزيرة بيوض

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني وصل إلى الغردقة برا عبر سيارة خاصة محاطا بالسرية وبمجرد وصوله إلى الغردقة استقل يختا سياحيا خاصا وانطلق إلى جزيرة بيوض شمال شواطئ الغردقة وهي الجزيرة التي يعشقها.

أوضح المصدر أن صلاح مارس السباحة والسنوركل خلال زيارته لها اليوم، َوهي عادة سنوية يحرص عليها مؤكدا أنها المرة الخامسة التي يحرص فيها صلاح على زيارة جزيرة بيوض أثناء إجازته بالغردقة حيث زارها 4 مرات من قبل.

سر عشق صلاح لجزيرة بيوض

وكشف نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، أن جزيرة بيوض تقع شمال شواطئ الغردقة وتمتاز بالسرية والخصوصية التامة لذلك يفضلها محمد صلاح ويحرص على زيارتها حيث الهدوء والاستجمام.

وفسر عشق صلاح لبيوض قائلًا إنها من الجزر الهادئة ذات الخصوصية العالية حيث لا تصل إليها سوى اليخوت الخاصة وتمتاز برمال ناعمة وشواطئ نظيفة ومياه هادئة بدون أمواج وتعرف بقبلة النجوم والمشاهير.