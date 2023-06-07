عاجل.. تفاصيل 3 أيام لـ محمد صلاح في جزيرة «بيوض» بالغردقة: «قبلة نجوم العالم»

يقضى محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم إجازة على شواطئ مدينة الغردقة التي يزورها سنويا، حيث يقيم في فيلا خاصة بمنتجع الجونة شمال الغردقة في سرية تامة.

محمد صلاح على شواطئ الغردقة

وأكد مصدر مقرب من محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصول نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح إلى مدينة الغردقة صباح اليوم الأربعاء، موضحا أن صلاح يقيم في إحدى الفيلات الخاصة بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة.

إجازة صلاح في الغردقة

وأشار إلى أن صلاح طلب التوجه على الفور إلى جزيرة «بيوض» شمال منتجع الجونة بشواطئ الغردقة على متن يخت سياحي في رحلة بحرية، وهي جزيرة يعشقها صلاح ويحرص على زيارتها للعام الخامس على التوالي.

وأضاف أن إجازة محمد صلاح في مدينة الغردقة تمتد إلى 3 أيام وتشمل برنامجا خاصا ورحلات سياحية وجولات بحرية على شواطئ الغردقة باليخت السياحي.

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جزيرة بيوض

ومن جهته، أشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جزيرة بيوض تقع شمال مدينة الغردقة تبعد نحو 5 أميال بحرية عن منتجع وتمتاز بالهدوء والخصوصية ولا تصل إليها سوي اليخوت الخاصة ويحرص على زيارتها المشاهير من نجوم الفن ونجوم الرياضة العالميين.

مؤكدا فى تصريحات لـ الوطن أن زيارة محمد صلاح لجزيرة بيوض تتكرر العام الخامس على التوالي حيث يحرص نجم مصر على زيارتها بحثا عن الهدوء والخصوصية.