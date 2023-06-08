بعد تصدرها التريند.. أبرز مشاهد حفل زفاف ماريتا عاصي الحلاني

تصدرت ماريتا عاصي الحلاني التريند خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بحفل زفافها.

وظهرت ماريتا الحلاني، بفستان رقيق بتوقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ودخلت الزفاف بصحبة والدها، والذي ظهرت عليه علامات الفرحة والتأثر.

ديو عاصي الحلاني وابنته ماريتا

وقدم عاصي وماريتا أغنية ديو سويا، وسبق أن شاهدنا ديو جمع من قبل حميد الشاعري وابنته نبيلة، ليبدو أنها موضة زفاف 2023 بين أبناء المطربين.

كما قدمت ماريتا أغنية لعريسها كميل أبي خليل، وتمّ الزواج مدنياً في أبوظبي، موثّقة هذه اللحظة المميّزة والخطوة الجديدة في حياتها.

ولم ينتهِ الغناء في الفرح، فقدم أيضا شقيقها الوليد الحلاني أغنية.

ولم يخلُ الفرح من الفلكور اللبناني، فرقصت العروس على الدبكة ودكت على الطبول.

وحضر الزفاف الإعلامي نيشان.

معلومات عن خطبة ماريتا الحلاني

ماريتا تبلغ من العمر 26 عاما، واحتفلت بخطبتها في فبراير الماضي، فلم يمضِ سوى 4 أشهر بين خطبتها والاستعداد للزفاف.