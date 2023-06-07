بكاء عاصي الحلاني وابنته «ماريتا» في حفل زفافها (فيديو)

أجهش المطرب اللبناني عاصي الحلاني في البكاء في حفل زفاف ابنته «ماريتا» على كميل أبي خليل، المقام حالياً بمنطقة البقاع في لبنان.

ولم تتمالك ماريتا الحلاني دموعها عند رؤيتها لدموع والدها، حيث احتضنته في مشهد مؤثر وصعب، ما دفع المعازيم للتصفيق كي لا تتعكر أجواء الفرح.

https://twitter.com/_ElieMerheb/status/1666506628206608384

فستان ماريتا الحلاني من تصميم إيلي صعب

وأطلت العروس التي تأبطت ذراع والدها عاصي الحلاني بفستان أبيض أنيق من تصميم مصمم الأزياء إيلي صعب، حيث حرصت على مشاركة محبيها بصور لها بفستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل عقد قران ماريتا الحلاني

واحتفلت ماريتا الحلاني بعقد قرانها على كميل أبي خليل يوم 1 يونيو الجاري في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أجواء أسرية حضرها أسرة العروسين وعدد من أصدقائهما المقربين.