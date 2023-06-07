رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بكاء عاصي الحلاني وابنته «ماريتا» في حفل زفافها (فيديو)

كتب:

خالد فرج
11:13 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
عاصي الحلاني وابنته ماريتا

عاصي الحلاني وابنته ماريتا

أجهش المطرب اللبناني عاصي الحلاني في البكاء في حفل زفاف ابنته «ماريتا» على كميل أبي خليل، المقام حالياً بمنطقة البقاع في لبنان.

ولم تتمالك ماريتا الحلاني دموعها عند رؤيتها لدموع والدها، حيث احتضنته في مشهد مؤثر وصعب، ما دفع المعازيم للتصفيق كي لا تتعكر أجواء الفرح.

https://twitter.com/_ElieMerheb/status/1666506628206608384

فستان ماريتا الحلاني من تصميم إيلي صعب

وأطلت العروس التي تأبطت ذراع والدها عاصي الحلاني بفستان أبيض أنيق من تصميم مصمم الأزياء إيلي صعب، حيث حرصت على مشاركة محبيها بصور لها بفستان الزفاف عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل عقد قران ماريتا الحلاني

واحتفلت ماريتا الحلاني بعقد قرانها على كميل أبي خليل يوم 1 يونيو الجاري في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أجواء أسرية حضرها أسرة العروسين وعدد من أصدقائهما المقربين. 

اقرأ المزيد:

عاصي الحلاني يشعل أجواء استراليا بحفل ضخم بمشاركة نجله (فيديو)

عاصي الحلاني: انتظروني في أغان بلهجات مصرية ولبنانية وخليجية

بعد طرح ألبومه «طل الملك».. عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا في قطر 5 مايو

عاصي الحلاني يحتفل بحنة ابنته ماريتا بجلسة تصوير عائلية.. «فيديو»
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.