عاجل.. «الأرصاد» تحذر.. أمطار رعدية وعاصفة رملية على تلك المناطق

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الساعات القليلة المقبلة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية إلى توجيه تحذيرات لسكان عدد من المناطق، متوقعة ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى خفض مستوى الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

عاصفة رملية وأمطار رعدية خلال ساعات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والعاصفة الرملية التي تضرب البلاد خلال ساعات، متوقعة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين بشأن طقس اليوم، تمثلت في الآتي:

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة ويفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العاصفة.

- التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- عند قيادة السيارات أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مساحة كافية بين السيارات.