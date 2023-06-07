حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تحذر من عاصفة رملية وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع الأنحاء، يكون أهم عناصرها الأساسية ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وحدوث عاصفة رملية وعدم استقرار في حالة الطقس، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 38 درجة مئوية.

عاصفة رملية تشهدها حالة الطقس تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل العاصفة الرملية وحالة الطقس غدا، إذ إنه من المتوقع أن تنشط الرياح أيضا وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وتحديدا على الطرق الصحراوية، ولكن تكون تلك الموجة أقل حدة عن الموجة السابقة، والتي حدثت أول يونيو الجاري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أسباب حدوث موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أسباب حدوث موجة الطقس السيئ، إذ يرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حرارى خماسيني متمركز على الصحراء الغربية، تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء، كما تتأثر البلاد بمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، ما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة.