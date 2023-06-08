عاجل.. أمطار رعدية على عدد من المحافظات.. تعرف على حالة الطقس

اضطرابات جوية شديدة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن سقوط الأمطار الرعدية المتفاوتة، ما يجعل العديد من المواطنين يتساءلون بشكل يومي عن حالة الطقس والتقلبات الجوية حتى يكون لديهم القدرة على اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تتماشى مع الحالة الجوية.

عدم استقرار في الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس اليوم الخميس مع بعض التحذيرات، إذ يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، كما سترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء داخل جمهورية مصر العربية، فضلًا عن تواجد الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي من شأنها تدهور الرؤية الأفقية.

سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً، ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، حيث تأتي هذه التقلبات الجوية اليوم، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض حراري متمركز على الصحراء الغربية يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء، وتكون القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية.

نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم

ـ عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

- يجب أخد نظارة شمس لحماية نظرك من الأشعة الضارة - ارتداء ملابس قطنية بيضاء خفيفة - أخد جاكيت خفيف لارتدائه في حالة سقوط أمطار

ـ تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية واللوحات الإعلانية

ـ الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المصفحة

ـ عدم ملامسة أعمدة الإنارة

ـ التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار

ـ القيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار مع ترك مسافة آمنة بين سيارتك وسيارات الآخرين تجنباً لحدوث أي حادث أو مكروه