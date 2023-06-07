«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس من الخميس حتى السبت.. عاصفة ترابية شديدة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن مصر تتعرض غدا لمنخفض خماسيني يسبب عاصفة ترابية، مع تسجيل أعلى درجات للحرارة غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

نشاط للرياح والأتربة

وتابعت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الطقس الخميس ستشهد نشاطا للرياح والأتربة؛ بسبب منخفض جوي صحراوي سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

ونوهت منار غانم بأن درجات الحرارة ستصل إلى ذروتها غدا الخميس لتصل إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع توقعات سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانا، وتكون مصاحبة لحبات الرياح.

ومن المتوقع وفقا لمنار غانم أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما تتحسن الأحوال الجوية إلى حد بعيد السبت المقبل، محذرة من التقلبات الجوية.

نصائح مهمة للمواطنين

واختتمت منار غانم: «تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تسبب عاصفة ترابية على محافظات مصر الشمالية والطرق الصحراوية والسريعة»، محذرة من الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والأسلاك الكهربية، وغلق المنافذ جيدا، وتناول مرضى حساسية الصدر السوائل بكثرة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.