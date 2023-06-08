القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم لإنهاء مواقفهم التجنيدية

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لهم.

ونقل اللواء أركان حرب عبدالناصر يوسف محمد، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرا إلى أنّ القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها من ذوي الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطه، مؤكدا أنّ إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائمًا على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوي الهمم.

وأكد الأستاذ أيمن أحمد موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في مساعدة أبنائها من ذوي الهمم، لافتا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.

وكرّم رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، يرافقة عميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، عددا من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم، فضلا عن توزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

أعقب ذلك التقاط صورة تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزه لإدخال البهجة والسرور على الطلبة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.