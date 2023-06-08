حرائق الغابات تغير لون الحياة في واشنطن.. وسكان العاصمة رهن الإقامة الجبرية

أدى الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكندية التي وصلت إلى العاصمة واشنطن هذا الأسبوع، إلى إيقاف الألعاب الرياضية، ودفع حديقة الحيوانات الوطنية إلى نقل غوريلا رضيع يبلغ من العمر أسبوعين إلى الداخل.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، تسبب الضباب الكثيف في «جو برتقالي» حجب السماء، دفع السلطات إلى التحذير من سوء جودة الهواء، كما قلل الدخان من الرؤية إلى مسافة امتدت إلى 2 ميل في بعض الأحيان، وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن الرحلات الجوية إلى أحد مطارات منطقة «واشنطن دوليس»، تأخرت لمدة تصل إلى 30 دقيقة بسبب دخان حرائق الغابات، وتوقعت السلطات حدوث بعض التحسن في جودة الهواء غدا، ولكن مع بداية موسم الحرائق في كندا، يقول خبراء الأرصاد إن الدخان قد يستمر طوال الصيف.

ارتداء الكمامات

ونصح الخبراء الأطفال والبالغين على حد سواء بالبقاء في منازلهم وقالوا إن من يضطر إلى العمل في الخارج يجب أن يرتدي الكمامة، وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الربو والذين يقدر عددهم بنحو 16 ألفًا في العاصمة واشنطن، نصح الأطباء العائلات بأن تكون في حالة تأهب لدخان قد يؤدي إلى ظهور الأعراض المرضية، وحذروا من انتكاسات متزايدة قد تستمر لأيام لأولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة معينة قد لا تكون معروفة، حيث أن المرضى غالبا ما يتجهون إلى المستشفيات في تلك الأحوال، عندما تكون حالتهم متأخرة.

تحذير من الهواء الملوث

وقالت الصحيفة إن الخبراء يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن التأثير المحتمل لنوعية الهواء الملوث على الأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون مع الأمراض المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكذلك المصابين بأمراض القلب أو مرض السكر، ونقلت الصحيفة عن عالم أوبئة بيئية بجامعة كولورادو، إن الخطر الناجم عن حرائق الغابات هو الجسيمات التي تنتشر في الهواء، ويمكن استنشاقها بعمق في الرئتين وتنتقل في جميع أنحاء الدورة الدموية إلى جميع أجزاء الجسم.