إجلاء 2000 شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب الصين

أجلت السلطات الصينية نحو 2000 شخص من منازلهم في مقاطعة «يوننان»، أقصي جنوب غرب البلاد، بسبب اندلاع حريق هائل في إحدى الغابات بالمنطقة، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

مشاركة 4 آلاف شخص في جهود الإطفاء

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» فقد ضمت فرق الإطفاء، التي تمكنت من إخماد الحريق، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أكثر من 4000 شخص، بمساعدة 280 سيارة إطفاء، وثلاث طائرات هليكوبتر.

اخماد حرائق غابات الصين

وذكر مقر مكافحة الحرائق في مدينة يويشي الصينية أنه تم إخماد الحريق في حي «جيانجتشوان»، فيما تمت السيطرة أيضاً على الحريق في حي «هونجتا» بمقاطعة يوننان، وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الحريق اندلع في إحدى الغابات بمنطقة «جيانجتشوان»، يوم الثلاثاء الماضي، وامتدت النيران إلى المناطق المجاورة.

ويوم أمس السبت، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية في مقاطعة يوننان أول إنذار باللون الأحمر ضد حرائق الغابات هذا العام، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار وجاف في سبع مدن وولايات خلال الأيام الخمسة المقبلة.