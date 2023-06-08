«الري»: تطهير 4444 مصرفا بطول 22 ألف كيلومتر.. وإنشاء شبكات صرف مغطاة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبدالسميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج القومي الثالث للصرف، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

وصرح «سويلم» بأنّ هيئة الصرف تنفّذ دوريًا أعمال تطهير المصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ4444 مصرفًا؛ لضمان قدرتها على استقبال وتمرير مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

كما تنفّذ أجهزة الهيئة أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويًا، كما يتبع الهيئة 157 محطة؛ لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، أوضح سويلم أنّ استراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، وانتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان، إضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة 2.36 مليون فدان.

صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة

وأشار إلى أنّ فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى تتمثل في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة؛ لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مؤكدًا أنّ تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف في الأراضى الزراعية.