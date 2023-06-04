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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من مشروع تطوير رافع الصرف الصحي في «الرابية»

كتب:

أيمن حمزة
11:13 ص | الأحد 04 يونيو 2023
خلال الجولة

خلال الجولة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية في مدينة الشروق، تمهيدا إلى توفيق أوضاع الكيانات المتواجدة بها.

وطالب المهندس كمال بهجات، بزيادة معدلات التنفيذ ودفع العمل بالموقع، إذ جرى تأكيد المتابعة اليومية للأعمال، وتذليل العقبات وإنهاء التنسيقات اللازمة، بهدف خروج المشروع بالصورة اللائقة بمدينة الشروق.

وأعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير رافع الصرف الصحي رقم 2، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمدينة بهدف التعامل الأمثل مع الكميات الزائدة من المياه الواردة وبالأخص مياه الأمطار في ظل التغير المُناخي.

أعمال رفع الكفاءة استهدفت الأعمال الكهروميكانيكية للرافع 

وأوضح أن أعمال رفع الكفاءة استهدفت الأعمال الكهروميكانيكية للرافع المنشأ منذ أكثر من 25 عاما، إذ جرى الانتهاء من توريد وتركيب 2 طلمبة، شاملة لوحات التحكم والمحابس، وذلك بالإضافة للقائمتين ليصبح إجمالي قوة الرافع 4 طلمبات مع صيانة الرافع ككل من مصادر كهرباء بديلة أو مولدات وجعلها جاهزة لأي طوارئ.

 

وأضاف رئيس الجهاز أن الرافع يخدم المنطقة الترفيهية والحيين الأول والتاسع، ويعتبر حلقة وصل مهمة جدا للمنظومة، حيث يستقبل المياه الواردة من رافع وينقلها عبر خط 400 مليمتر لرافع 3 ومنه إلى محطتي المعالجة، مشيرا إلى أنه جرى استلام الأعمال للقيام بالتشغيل والصيانة ذاتيا من خلال مسئولي جهاز مدينة الشروق.

حضر الجولة المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندسة رشا معوض، معاون نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، ومسئولي جهاز مدينة الشروق. 

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.