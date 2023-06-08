«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «الكوميسا بوابة أفريقيا إلى الاقتصاد الواعد»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، على قناة «extra news»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانعقاد قمة الكوميسا، بعنوان «الكوميسا بوابة أفريقيا إلى الاقتصاد الواعد»، و«قمة الكوميسا الـ22.. دور ريادي مصري وحور قوي في السوق المشتركة».

مصر لعبت دورا هاما بـ«الكوميسا»

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مصر لعبت دورا مهما خلال قمة الكوميسا في أكثر من مسار، بينها التكامل الأفريقي، والتصدي لأزمة كورونا، وملف كيفية التعامل مع البنية التحتية، مشيرًا إلى أن القمة تضم تجمعا أفريقيا كبيرا، يصل إلى أكثر من 21 دولة تقريبا، بينها «مصر، تونس، الكونغو، كينيا، السودان، ليبيا، أوغندا، جيبوتي، أثيوبيا، الصومال، جزر القمر»، وغيرهم.

السيسي رفع مطالب العالم النامي

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، على قناة extra news، أن السياسة المصرية تؤمن بأهمية التكامل مع القارة الإفريقية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع مطالب العالم النامي بأكمله وليس أفريقيا فقط خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2021.