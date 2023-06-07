أمين عام «حماة الوطن»: التحول الرقمي أهم دعائم الجمهورية الجديدة

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن»، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2023، والتي استضافها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار «التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام»، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والعديد من رؤساء مجالس إدارات شركات الاتصالات في جميع دول العالم.

أسواق التكنولوجيا والاتصالات

ووفقا لبيان صحفي، قال اللواء طارق نصير إن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تمثل منصة عالمية تجمع المنظمين وواضعي السياسات في قطاع الاتصالات وترسخ مكانة مصر المتميزة في أسواق التكنولوجيا والاتصالات إقليميا.

وأضاف أن التطور التكنولوجي يتماشى مع الحراك الدؤوب الذي تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

التحول الرقمي

وأكد نصير علي تعزيز سياسة التحول الرقمي خلال السنوات الماضية جاء بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، وأشاد نصير بمنظومة الاتصالات في مصر لدورها المتميز في التحول الرقمي الذي يمثل إحدى دعائم الجمهورية الجديدة.

الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جهودهم في نجاح الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات يما يساهم في تعزيز مصر نحو التحول الرقمي.