اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» ثورة لحماية الهوية
كتب:
محمد عزالدين
07:47 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«الكوميسا».. تجمع «صناعة الأمل» في أفريقيا
-الرئيس السيسي يشارك في الدور الـ 22 المنعقدة بزامبيا
-مصر وأنجولا: ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد إثيوبيا
-«السيسي»: الصراع في السودان وليبيا أثر على مصر بشكل كبير.. ويجب استعادة الأمن والسلام في أفريقيا
-«الوطن» تكشف مخطط «أخونة الثقافة».. ودور المثقفين لإجهاضه
-الطريق إلى الوطن: «30 يونيو».. ثورة لحماية الهوية
-المثقفون أطلقوا الشرارة الأولى.. والمعركة ضد الوزير الإخواني و«اعتصام الزمالك» كانت أول بروفة للعصيان ضد «الإخوان»
-«منير»: طالبنا بإقالة «عبدالعزيز» بعد إبعاده «مجاهد وإيناس»
-«عبلة»: اخترنا يوم 5 يونيو للاعتصام تعبيرا عن «نكسة الثقافة».. «علي»: 30 مليون مواطن نظموا أكبر مظاهرة للدفاع عن «هوية وطن».. «السيد»: السنوات الـ 10 الماضية شهدت نهضة كبرى
-«النبوي»: أفشلنا مخطط «الجماعة» لـ «أخونة الثقافة».. «القعيد»: الشعراء والسينمائيون والمسرحيون من كل المحافظات انضموا إلينا.. «مجاهد»: ثورتنا حافظت على زخم الثقافة المصرية
الصفحة الثانية
-الحكومة: الانتهاء من نقل الوزارات للعاصمة الإدارية قبل نهاية الشهر الجاري
-«القوى العاملة»: واجهنا تحديات العمل بالمشروعات وبرامج الحماية
-«الإسكان»: ننفذ مشروعات ومبادرات لحماية البيئة
-«الوطنية للتدريب» تبحث الأزمة السودانية
-«التعليم العالي»: توظيف مشروعات تخرج الطلاب لخدمة «حياة كريمة»
-«نادية» تعمل «عجلاتي» لتربية أولادها.. ست بـ 100 راجل
-مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: أجمل أبيات الشعر العربي
الصفحة الثالثة
-الرئيس السيسي يشارك في القمة الـ 22 لـ «السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي» بالعاصمة الزامبية «لوساكا».. اليوم
-«الكوميسا».. بوابة أفريقيا إلى الاقتصاد الواعد
-«الاتفاقية» شراكة متكاملة وتعاون اقتصادي بين دول شرق وجنوب أفريقيا
الصفحة الرابعة
-قمة «كوميسا» الـ 22
-دور ريادي مصري في القارة.. وحضور قوي في السوق المشتركة
-تعزيز دور «السوق المشتركة»
-تعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في التحول الرقمي
-مديرة «البرنامج الأفريقي»: «المنظمة» اعتمدت خطة لتطوير النظام المالي للدول الأعضاء
الصفحة الخامسة
-مصر تتبنى «قضايا القارة»
-المطالبة بتخفيف أعباء الديون على أفريقيا ومناشدة المؤسسات لتيسير التمويل المستدام
-3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين «مصر والكوميسا».. وخبراء: مصر تهدف لتعظيم التكامل مع أفريقيا بمبدأ «استغلال للموارد وتبادل للمصالح»
-أمين سر «اقتصادية النواب»: «الكوميسا» نواة لسوق مشتركة وتفعيل التكتلات التجارية
الصفحة السادسة
-الطريق إلى الوطن «30 يونيو».. ثورة لحماية الهوية
-المثقفون.. أطلقوا الشرارة الأولى بالمعركة ضد الوزير الإخواني
-أحمد مجاهد: تنظيم الإخوان حاول وضع يديه على «النشر» للترويج لأفكاره
الصفحة السابعة
-30 مليون مواطن نظموا أكبر مظاهرة للدفاع عن «هوية وطن»
ومثقفون وفنانون: السنوات الـ 10 الماضية شهدت نهضة ثقافية كبرى
-د.عبدالواحد النبوي: «الجماعة» سعت لـ «أخونة الثقافة».. ولكننا أفشلنا كل مخططاتها
-يوسف القعيد: فقه «التنظيم» يعارض الفن باعتباره من أعمال الشرك بالله
الصفحة الثامنة
-رحلة الحلم.. الأهلي يطير إلى المغرب بطائرة خاصة.. و«كولر» يطلب تغيير الفندق
3 تغييرات منتظرة.. وتحركات لحل أزمة «سافيو وميكيسوني»
-طوارئ في «الوداد».. مجهودات طبية للاستعانة بـ «المترجي» وحسابات جديدة مع «أوناجم وبوهرة»
-حضور وغياب بالجملة.. 28 لاعبا بقائمة المنتخب استعدادا لمعسكر يونيو
-لحل أزمة «القيد».. تحرك من الزمالك في قضية «شيكابالا – لشبونة».. ورفض رحيل «عبدالمجيد».. وجلسة لحسم الصفقات