رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» ثورة لحماية الهوية

كتب:

محمد عزالدين
07:47 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«الكوميسا».. تجمع «صناعة الأمل» في أفريقيا

-الرئيس السيسي يشارك في الدور الـ 22 المنعقدة بزامبيا

-مصر وأنجولا: ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد إثيوبيا

-«السيسي»: الصراع في السودان وليبيا أثر على مصر بشكل كبير.. ويجب استعادة الأمن والسلام في أفريقيا

-«الوطن» تكشف مخطط «أخونة الثقافة».. ودور المثقفين لإجهاضه

-الطريق إلى الوطن: «30 يونيو».. ثورة لحماية الهوية

-المثقفون أطلقوا الشرارة الأولى.. والمعركة ضد الوزير الإخواني و«اعتصام الزمالك» كانت أول بروفة للعصيان ضد «الإخوان»

-«منير»: طالبنا بإقالة «عبدالعزيز» بعد إبعاده «مجاهد وإيناس»

-«عبلة»: اخترنا يوم 5 يونيو للاعتصام تعبيرا عن «نكسة الثقافة».. «علي»: 30 مليون مواطن نظموا أكبر مظاهرة للدفاع عن «هوية وطن».. «السيد»: السنوات الـ 10 الماضية شهدت نهضة كبرى

-«النبوي»: أفشلنا مخطط «الجماعة» لـ «أخونة الثقافة».. «القعيد»: الشعراء والسينمائيون والمسرحيون من كل المحافظات انضموا إلينا.. «مجاهد»: ثورتنا حافظت على زخم الثقافة المصرية

 

الصفحة الثانية

-الحكومة: الانتهاء من نقل الوزارات للعاصمة الإدارية قبل نهاية الشهر الجاري

-«القوى العاملة»: واجهنا تحديات العمل بالمشروعات وبرامج الحماية

-«الإسكان»: ننفذ مشروعات ومبادرات لحماية البيئة

-«الوطنية للتدريب» تبحث الأزمة السودانية

-«التعليم العالي»: توظيف مشروعات تخرج الطلاب لخدمة «حياة كريمة»

-«نادية» تعمل «عجلاتي» لتربية أولادها.. ست بـ 100 راجل

-مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: أجمل أبيات الشعر العربي

 

الصفحة الثالثة

-الرئيس السيسي يشارك في القمة الـ 22 لـ «السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي» بالعاصمة الزامبية «لوساكا».. اليوم

-«الكوميسا».. بوابة أفريقيا إلى الاقتصاد الواعد

-«الاتفاقية» شراكة متكاملة وتعاون اقتصادي بين دول شرق وجنوب أفريقيا

 

الصفحة الرابعة

-قمة «كوميسا» الـ 22

-دور ريادي مصري في القارة.. وحضور قوي في السوق المشتركة

-تعزيز دور «السوق المشتركة»

-تعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في التحول الرقمي

-مديرة «البرنامج الأفريقي»: «المنظمة» اعتمدت خطة لتطوير النظام المالي للدول الأعضاء

 

الصفحة الخامسة

-مصر تتبنى «قضايا القارة»

-المطالبة بتخفيف أعباء الديون على أفريقيا ومناشدة المؤسسات لتيسير التمويل المستدام

-3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين «مصر والكوميسا».. وخبراء: مصر تهدف لتعظيم التكامل مع أفريقيا بمبدأ «استغلال للموارد وتبادل للمصالح»

-أمين سر «اقتصادية النواب»: «الكوميسا» نواة لسوق مشتركة وتفعيل التكتلات التجارية

 

الصفحة السادسة

-الطريق إلى الوطن «30 يونيو».. ثورة لحماية الهوية

-المثقفون.. أطلقوا الشرارة الأولى بالمعركة ضد الوزير الإخواني

-أحمد مجاهد: تنظيم الإخوان حاول وضع يديه على «النشر» للترويج لأفكاره

 

الصفحة السابعة

-30 مليون مواطن نظموا أكبر مظاهرة للدفاع عن «هوية وطن»

ومثقفون وفنانون: السنوات الـ 10 الماضية شهدت نهضة ثقافية كبرى

-د.عبدالواحد النبوي: «الجماعة» سعت لـ «أخونة الثقافة».. ولكننا أفشلنا كل مخططاتها

-يوسف القعيد: فقه «التنظيم» يعارض الفن باعتباره من أعمال الشرك بالله

 

الصفحة الثامنة

-رحلة الحلم.. الأهلي يطير إلى المغرب بطائرة خاصة.. و«كولر» يطلب تغيير الفندق

3 تغييرات منتظرة.. وتحركات لحل أزمة «سافيو وميكيسوني»

-طوارئ في «الوداد».. مجهودات طبية للاستعانة بـ «المترجي» وحسابات جديدة مع «أوناجم وبوهرة»

-حضور وغياب بالجملة.. 28 لاعبا بقائمة المنتخب استعدادا لمعسكر يونيو

-لحل أزمة «القيد».. تحرك من الزمالك في قضية «شيكابالا – لشبونة».. ورفض رحيل «عبدالمجيد».. وجلسة لحسم الصفقات

اقرأ المزيد:

الإعلامية عزة مصطفى تشيد بملف جريدة الوطن عن الحوار الوطني

محمود مسلم: لدينا جيل واعد من الصحفيين داخل جريدة الوطن.. ونفخر بمواقفنا الوطنية

محمود مسلم يمازح أحمد الطاهري: كنت صاحب أول انفراد ومانشيت في جريدة «الوطن»

الإعلامي جابر القرموطي: تأثير جريدة «الوطن» موجود على الأرض

عمرو خليل يهنئ «الوطن» بمرور 11 عاما على انطلاقها: جريدة تتمتع بالمصداقية

محمود مسلم: نسعى في جريدة «الوطن» لترسيخ القيم المهنية والأخلاقية
بقلم محمد عزالدين