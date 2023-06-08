«تعليم جنوب سيناء» يحصد 3 مراكز في مسابقة الجمهورية للصحافة المدرسية

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنّ طلاب جنوب سيناء حققوا مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي نظتمها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الأنشطة المدرسية تمثل جزءً كبيرا من التعليم الحديث، مشيرا إلى أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بضرورة الاهتمام بتنمية قدرات الطلاب من خلال الأنشطة المدرسية التي تحدد ميول الطلاب ورغباتهم.

3 جوائز في الصحافة المدرسية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنّ توجيه الصحافة بقيادة محمد عبد الخالق، موجه عام الصحافة بالمديرية، حققت 3 مراكز على مستوي الجمهورية في مختلف فروعها، وهنأ الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات.

وأشار إلى أنّ المدارس التي حققت مراكز متقدمة، هي مدرسة الزهور الإعدادية بنات بطور سيناء، وحصلت علي الثالث على مستوي الجمهورية بمسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة المروة الابتدائية بطور سيناء فازت بالمركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني المصور، كما حصدت المديرية المركز الخامس في مسابقة معرض العام للصحافة.

تهنئة الطلاب الفائزين

وقدم وكيل الوزارة التهنئة إلي طالبات مدرسة الزهور بنات الفائزات وهن، رقية أبوالسعود أبوالفتوح، وبسملة طه حسين ومريم رضا السيد وضحى كرم على ونورهان النبوى عبدالحكيم وحنين احمد عبدالمجيدى.

وهنأ طلاب وطالبات مدرسة المروة الابتدائية الفائزين، وهم الطالب عبد الرحمن حسن سلامة، ومروان محمد حسين على، و محمد أحمد محمد رجب.