«تعليم جنوب سيناء»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

يترقب أهالي محافظة جنوب سيناء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الماضي، حيث بدأ تصحيح أوراق الإجابة الجمعة الماضية.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن أعمال تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي بدأت الجمعة الماضية، ومستمرة حتى نهاية الأسبوع.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن أعمال تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني مستمرة وستنتهي بنهاية هذا الاسبوع، مشيراً إلى أن أعمال المراجعة والرصد تتم وفقا لقواعد أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء سيكون الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

3360 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية

وانتهت الخميس الماضي أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2022 /2023، وبلغ عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 3360 طالبا وطالبة، موزعين على 74 لجنة على مستوى الإدارات الثماني.