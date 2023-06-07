هيئة تعليم الكبار تعلن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية؛ وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء أثناء زيارة رئيس الهيئة للمحافظة.

ويأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة جنوب سيناء على مدار السنوات الماضية؛ وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية المواطن المصري والارتقاء به ليكون نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكذلك تنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الرابع منها.

نسبة الأمية في جنوب سيناء

وبلغت نسبة الأمية الحالية لمحافظة جنوب سيناء 5.3%، ما يعني أن النسبة نزلت لأقل من الصفر الافتراضي المتعارف عليه عالميا، ومن ثم خلو المحافظة من الأمية.

وأكد المحافظ، أن إعلان المحافظة خالية من الأمية جاء نتيجة جهود حثيثة ومتواصلة من هيئة تعليم الكبار، خاصة فرعها بجنوب سيناء، وكذلك الجهات الشريكة بالمحافظة؛ من أجل مصر بلا أمية.

الارتقاء بالمواطن المصري

وتحدث «ناصف» مثمنا جهد المحافظ ودعمه الكامل لقضية محو الأمية، وتقديم كل العون لفرع جنوب سيناء لتعليم الكبار؛ انطلاقا من الحرص على الارتقاء بالمواطن وإعداده لجودة الحياة.

وبعد إعلان المحافظة خالية من الأمية، أهدى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بإهداء محافظ جنوب سيناء مجموعة من الدراسات الحديثة الخاصة بتعليم وتعلم الكبار والتنمية؛ للاستفادة منها ومحاولة تطبيق توصياتها ميدانيا، من أجل التأصيل لمفهوم التعلم مدى الحياة بشكل تطبيقي والإسهام في تنمية مصر.