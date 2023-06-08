عاصفة مدارية تهدد الشواطئ العربية.. «بيبارجوي» إعصار على بحر العرب (فيديو)

تظهر صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة «ناسا» تطورًا سريعًا لعاصفة مدارية على بحر العرب أطلق عليها «بيبارجوي»، وتقترب العاصفة المدارية من الشواطئ العربية، ما يثير القلق بين السكان المحليين والجهات المعنية بالطقس.

وبدأت العاصفة المدارية بيبارجوي كحالة مدارية ضعيفة، لكنها تحولت بسرعة إلى عاصفة مدارية، ويتوقع الخبراء أن تصل إلى مستوى إعصار من الدرجة الأولى، خلال الـ24 ساعة القادمة، حسبما أفادت الجمعية الفلكية في جدة.

تطورات الحالة المدارية في بحر العرب

من جانبها أصدرت الأرصاد العمانية التقرير رقم «2» حول مستجدات وتطورات الإعصار المداري بيبارجوي في بحر العرب.

وأشار تقرير الأرصاد العمانية إلى وجود احتمالية عالية لتطور الإعصار المداري بيبارجوي في بحر العرب إلى الدرجة الثالثة غدًا الجمعة، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على سلطنة عمان، خلال الأيام الـ3 المقبلة.

الإمارات تعلق على إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب: يستمر 5 أيام

كان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية، أوضح أنّ الحالة المدارية في بحر العرب المعروفة باسم «بيبارجوي»، تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، في ظل تمركزه جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وسط وصول سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كيلومترا في الساعة، في ظل وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ويستمر الإعصار لمدة 5 أيام، ومن المتوقع أن يؤثر على حركة الملاحة في الإمارات وسلطنة عمان وعدة دول خليجية، وسط احترازات ناشدت من خلالها السلطات الأفراد التحلي بالحيطة والحذر، مع التأكيد على أن دولة الإمارات لن تتأثر بالحالة المدارية في بحر العرب.