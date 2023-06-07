بالخرائط.. تعرف على حركة إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب

نشرت هيئات ومراكز الأرصاد في الدول العربية التي من المتوقع أن تتأثر بالإعصار المداري «بيبارجوي»، في بحر العرب، بعض الخرائط التي تظهر مسار الإعصار، في ظل المتابعة الدقيقة لتطورات الظاهرة المدارية لحظة بلحظة، وسط تبيهات للسكان باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصةً في المناطق الساحلية التي ربما يضربها الإعصار.

متابعة دقيقة للحالة المدارية في الإمارات

وذكر المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات أن الحالة المدارية «بيبارجوي» في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، في ظل تمركزه جنوب بحر العرب، عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وسط وصول سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كيلومتراً في الساعة، في ظل وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة.

متابعة السعودية للحالة المدارية ببحر العرب

ونشر موقع طقس العرب حالة الإعصار من السعودية، والذي يستمر لمدة 5 أيام مع التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتأثر بالحالة المدارية الحادثة.

متابعة عمان للحالة المدارية ببحر العرب

صورة متحركة عالية الدقة من الأقمار الإصطناعية، للإعصار المداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي) توضح بروز عين الإعصار#بيبارجوي #بحر_العرب #Arabian_sea pic.twitter.com/BDkTRiiCUq — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 7, 2023

من جانبها حرصت سلطنة عمان على نشر صورة متحركة عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية، للإعصار المداري من الدرجة الأولى «بيبارجوي»، توضح بروز عين الإعصار.

ماذا حدث في مصر بداية يونيو الجاري؟

وشهدت مصر، بداية شهر يونيو الجاري، عاصفة ترابية شديدة، أوقعت بعض اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية، مع تحذير هيئة الأرصاد في مصر من عاصفة شديدة أيضاً غداً الخميس، الموافق الثامن من يونيو، ولكنها قالت إنها سوف تكون أقل شدة من عاصفة الخميس الماضي.