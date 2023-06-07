الإمارات تعلق على إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب: يستمر 5 أيام

أوضح المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحالة المدارية في بحر العرب المعروفة باسم «بيبارجوي»، تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، في ظل تمركزه جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً وخط طول 66.4، وسط وصول سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كيلومتراً في الساعة، في ظل وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

نماذج لرصد حركة الإعصار

ونشر المركز الإماراتي، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز»، عدة تقارير تحمل نماذج صادرة عن مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، في ظل استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى، في ظل مسار رياح في اتجاه شمال بحر العرب، بسرعة تتراوح بين 130 و145 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تحرك الاعصار 5 كيلومترات في الساعة، مشدداً على أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة.

مدة إعصار «بيبارجوي»

ويستمر الإعصار لمدة 5 أيام، ومن المتوقع أن يؤثر على حركة الملاحة في الإمارات وسلطنة عمان وعدة دول خليجية، وسط احترازات ناشدت من خلالها السلطات الأفراد التحلي بالحيطة والحذر، مع التأكيد على أن دولة الإمارات لن تتأثر بالحالة المدارية في بحر العرب.

يأتي هذا الإعصار بعد رياح شديدة مرت بها مصر الأسبوع الماضي، تسببت في سقوط بعض اللوحات الإعلانية في عدد من الشوارع والكباري الرئيسية.