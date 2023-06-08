سجل الوطن| احتجاجات «الضلمة».. كيف انقلب شباب تنظيم الإخوان على «عواجيز المقطم»؟

لم يشهد الشهر السادس في العام 2013 هدوءا قط، كل يوم هو في شأن يقوده إلى مصير واحد، الجموع رافضة حكم تنظيم إرهابي ألقى بظلامه الفكري على البلاد، فكان الطريق إلى ثورة يونيو مليئًا بالمواجهات والمعارك والصمود، الذي وثّقته «جريدة الوطن» في أعدادٍ للتاريخ وننشرها في سلسلة «سجل الوطن»، وبينها عدد 16 يونيو 2013، الذي تصدّره ما كشفت عنه بخريطة احتجاجات «الضلمة» وخسائر انقطاع التيار الكهربائي «بالورقة والقلم»، وكانت رفقة حملة تمرد في إعلانها لجمع 15 مليون توقيع.

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بدا الانقسام داخل التنظيم واضحا للجميع، حيث اشتعلت الاحتجاجات، وأطلق شباب الإخوان لفظ «العواجيز» على قيادات مكتب الإرشاد، وعدّدوا جرائمهم في حق مصر، معترفين أنّهم أضروا بالتنظيم وبمصر وتسببوا في المطالبة برحيل مرسي، وتدهور حال التنظيم تحت قيادتهم، مطالبين باستبعاد مَن وصفوهم بـ«كبار المقطم».

«لا صوت يعلو فوق صوت 30 يونيو»، لم يكن مجرد تعبير استخدمته جبهة الإنقاذ آنذاك، لكنها حقيقة ملموسة على الأرض التي تشرّبت خطوات الملايين، التي اعتادت النزول وغيرها ولم تفارق الشارع، ولم تُمس عزيمتهم واستمروا في مطالباتهم برحيل التنظيم الإرهابي عن سدة الحكم في مصر.

تمرد تجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي

وكانت حركة «تمرد» هي الممثل للدعوات الغاضبة، وكانت تحركاتها فعلية على الأرض بجمع توقيعات من الشعب المصري لإسقاط حكم تنظيم الإخوان، وفي هذا اليوم كانت بصدد التحضير لمؤتمرها الصحفي لإعلان جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، والكشف عن الخطة النهائية لفعاليات التظاهر أمام قصر الاتحادية، إلى جانب تنظيم مؤتمر جماهيري في مسقط رأس حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان، إضافة إلى المسيرات والوقفات والسلاسل البشرية.