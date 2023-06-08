شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال روادها في «الويك إند».. الأمواج هادئة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية مجددا لليوم الخامس على التوالي، إذ تشهد أمواج البحر حالة من الاستقرار، قبل ساعات من بدء توافد كبير ومنتظر على الشواطئ ليلة الخميس بالإضافة إلى غدا الجمعة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن الأجواء تعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر، والاستمتاع بجو الإسكندرية في ظل هدوء حركة الأمواج.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم، فإنّ طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، إذ بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 34 درجة مئوية، مع بدء الموجة الحارة، في ظل الأمواج هادئة ورفع الراية الخضراء على جميع شواطئ الإسكندرية ما يعني أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنّ نسب الإشغال في القطاع الشرقي لم تتعد 20% حتى الآن، وفي القطاع الغربي بلغت 10%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على كافة الشواطئ.

تحذيرات على شواطئ الإسكندرية

وحذرت «مصايف الإسكندرية» المواطنين من عدة أمور خلال زيارتهم وهم كالتالي:

- عدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة.

- عدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال.