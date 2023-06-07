شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء ونسب الإقبال تصل إلى 20% (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية مجددا اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الرابع على التوالي حيث تشهد أمواج البحر حالة من الاستقرار وهو الأمر الذي يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية في ظل انعدام خطورة الغرق.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 درجة مئوية، في ظل الأمواج هادئة ورفع الراية الخضراء على جميع الشواطئ ما يعني أنهم على اتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الأشغال في القطاع الشرقي لم تتعد 20% حتى الآن، و في القطاع الغربي نسب الاشغال بلغت 15%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على كافة الشواطئ.

محاذير على شواطئ الإسكندرية

وحذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظًا على الآداب العامة، والتأكيد على مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال من قبلهم مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري.