عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعترف بـ«خطأ» في مباراة الأهلي والوداد

اعترف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بركلة جزاء للنادي الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «حسين الشحات لم يستحق ركلة جزاء في الكرة الأولى والتي تلاحم معه لاعب الوداد الالتحام كان طبيعي جدا وقرار سليم من الحكم بعدم العودة لتقنية الفار وكذلك قرار سليم من الفار بعدم الحديث مع الحكم في هذه الحالة».

مصدر بلجنة حكام كاف: كان لابد من العودة لتقنية الفيديو

وتابع : «الكرة الثانية لحسين الشحات خلال الشوط الثاني استحق لاعب الأهلي ركلة جزاء بعد دهس لاعب الوداد قدم الشحات وكان لابد على الأقل من عودة حكم المباراة للفار من أجل مراجعة الحالة والتأكد من قراره».

وكان توفيق السيد عضو لجنة الحكام قال في تصريحات للوطن سبورت عقب نهاية مباراة الأهلي والوداد: «كرة حسين الشحات الأولى 50% يجرى احتسابها، هناك شك كبير فيها، وكان لا بد من العودة لتقنية الفار للتأكد من القرار ولكن الكرة الثانية هي ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح النادي الأهلي».

وشدد توفيق السيد بأن لاعب الوداد الذي اعترض الكرة بيده في منتصف ملعب فريقه كان يستحق البطاقة الحمراء إلا أن الحكم الليبي معتز الشلماني اكتفى بالبطاقة الصفراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وستقام المباراة على ملعب محمد الخامس.