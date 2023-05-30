أحمد موسى: أحداث مباراة إنبي وفيوتشر من غرائب كرة القدم

تناول الإعلامي أحمد موسى، أحداث مباراة كرة القدم بين إنبي وفيوتشر في كأس مصر أمس الأول الأحد، التي شهدت واقعة غريبة باحتساب 25 دقيقة، وقتا بدلا من الضائع.

إضافة الوقت الضائع

قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مباراة إنبي وفيوتشر، دخلت التاريخ بعد احتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع، وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث إضافة الوقت الضائع، وما حدث في المباراة يعد من «غرائب وطرائف كرة القدم».

وتابع: المباراة جاءت كـ «ثالث أطول وقت إضافي في تاريخ كرة القدم، الأول كان في فلسطين 42 دقيقة، وآخر 36 دقيقة كانت أوغندا طرف في أفريقيا، وإنبي وفيوتشر بـ25 دقيقة وقت بدل ضائع، عجائب وغرائب كرة القدم في كأس مصر، هو إيه الحكاية؟؛ عندنا مشكلة في الفار».

حكم مباراة إنبي وفيوتشر

وأضاف «موسى»، أن حكم مباراة إنبي وفيوتشر لم يكن جيدا: «الحكم الكرة خبطت في رجله، رجع يشوف الفار، فار أيه اللي رايح تشوفه، انت مش عارف الكرة خبطت في رجلك ولا لأ، كما أن لاعبي إنبي هددوا بالانسحاب بعد احتساب الحكم الكرة هدف لصالح فيوتشر» .

وأشار إلى أن مباراة إنبي وفيوتشر حديث الشرق الأوسط منذ أمس، حيث بدأت في تمام الـ9:30 مساء الأحد، وانتهت الساعة 12:50 صباحا الاثنين.