«محمود» طالب من أسيوط ولد بذراع واحدة وتحدى إعاقته بموهبة كرة القدم (صور)

استطاع محمود شريف سعد، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، أن يتغلب على إعاقته إذ ولد بذراع واحدة من خلال لعب كرة القدم والمشاركة في فريق قريته، لتتحول المحنة إلى أمل يدفعه لتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل.

التغلب على الإعاقة

اللاعب محمود الذي ولد بذراع واحدة كان زملاؤه وأهله أكبر داعم ومشجع له في التغلب على إعاقته حتى أصبح ينزل الملعب ويشارك في المباريات والتمرينات حتى أصبح يتمتع بشهرة واسعة بين أهالي محافظة أسيوط.

قال محمود شريف سعد، إنه ولد بذراع واحدة ويحب لعبة كرة القدم ويلعب رأس حربة ويحرز أهدافا أثناء اللعب مع زملائه «نفسي أقابل الكابتن محمود كهربا وأكون زيه وربنا يحققلي حلم وأكون مثله لأنه هو اللي حببني في الكرة من خلال مشاهدته في التليفزيون، وبفضل الله أستطيع أن العب وأنجح في دراستي».

متفوق في الدراسة

وأضاف شريف سعد والد محمود، أن نجله هو تؤام لشقيقه إسلام وولدا على 7 أشهر وولد بذراع واحدة، واستطاع أن يتغلب على إعاقته بلعب كرة القدم وكذلك متفوق في دروسه المدرسية وهو طموحه أن يلعب في النادي الأهلي لأنه بيعشق اللاعب محمود كهربا والحمد لله الإعاقة لن توثر على حياته اليومية وهو معتمد على نفسه في الماكل والملبس وأصبح كل حلمه أن يلتحق بأحد الأندية الكبيرة ولدية ارتباط كبير باللاعب محمود كهربا.

لاعب موهوب

وقال الكابتن ياسين عبده، مدرب اللاعب محمود، إن محمود لاعب كرة ممتاز ومهتم جدا بدراسته ويشارك في التمارين والماتشات باستمرار وبعد انتشار صورة محمود إنه لاعب بذراع واحدة هناك بعض الأندية طالبت بضم محمود لها متابعا أن محمود بإذن الله له مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة كونه لاعبا موهوبا وبيحقق نجاحات في الملعب.