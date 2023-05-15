«بلع لسانه».. وفاة رجل أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه داخل ملعب بالدقهلية

لقي رجل مصرعه أثناء لعبه كرة القدم داخل ملعب الرياض بمدينة منية النصر بالدقهلية، ويدعى «جمال أحمد العوضي» عمره 51 عاما، إذ قام بـ«بلع لسانه» وسقط على الأرض، وحاول أصدقاؤه إسعافه، ونقله إلى مستشفى منية النصر لإنقاذه، إلا أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

نقل الحالة إلى المستشفى

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، وحاول الأطباء إسعافه، إلا أنه توفي نتيجة بلع لسانه، وتسبب في حدوث ضيق تنفس أسفر عن الوفاة.

وفاة رجل بلع لسانه

وأكد «سيد أبو النجا» مدير مستشفى منية النصر المركزي بالدقهلية لـ«الوطن»، أن الحالة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وحاول أطباء الاستقبال عمل اللازم، وإسعافه، إلا أنه وصل متأخرا، نتيجة بلع لسانه، وتسبب في ضيق تنفس مما أسفر عن وفاته.

وأوضح أبو النجا أن حالات بلع اللسان تحتاج إلى تعامل سريع من قبل المتواجدين مع الحالة في المكان: «لابد من سرعة التحرك من قبل الشخص المتواجد مع المصاب ببلع لسانه، إذ يتم إرجاع رأسه للخلف، ورفع الفك السفلي للأمام، ليستطيع فتح مجرى الهواء مرة أخرى».

وأضاف أن ما حدث مع «جمال» هو انقطاع التنفس لمدة أكثر من 5 دقائق مما تسبب في وفاته، إذ يتطلب الإسعاف في تلك الحالة من 3 إلى 5 دقائق، وهي المدة القصوى لامتناع وصول الأكسجين إلى المخ، وإلا يتسبب التأخير في فقد الشخص كتلك الحالة.

وأشار شهود العيان إلى أن «جمال» كان يشارك أصدقاءه في لعب كرة القدم، وسقط فجأة على الأرض، وانقطع عن التنفس نتيجة بلع لسانه، وحاولوا إنقاذه، ونقله إلى مستشفى منية النصر المركزي، إلا أنه وصل جثة هامدة.