«تعليم الأقصر»: 7 آلاف طالب يستعدون لأداء امتحانات الثانوية العامة

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر، استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022-2023، يوم الإثنين المقبل، بتجهيز الاستراحات للمراقبين واللجان، وعقد غرفة عمليات بالمديرية على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات.

7 آلاف طالب يؤدون الامتحانات

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنّ نحو 7 آلاف طالب، يؤدون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، في سبع إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، موزعون على 22 لجنة، إذ أنهت المديرية استعداداتها لاستقبال الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وأضاف أنّه جرى تجهيز 18 استراحة، سيقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين من تجهيزات وكذلك دورات المياه؛ بغرض توفير إقامة كريمة للمنتدبين.

توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل جميع اللجان

وأشار وكيل تعليم الأقصر، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، جرى تنظيم اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل جميع اللجان، وتعقيم وتطهير اللجان ودورات المياه حفاظا على سلامتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الأقصر

وكان محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالأقصر، اليوم الخميس، بنسبة نجاح 77.4%.