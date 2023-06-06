تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين في الأقصر 

حلقت 25 رحلة بالون طائر، اليوم الثلاثاء، على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات، وسط تحسن تدريجي للظروف الجوية، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأشار ممثل الاتحاد إلى أن تحسن الظروف الجوية اليوم بعد موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، سمح بتحليق عدد من الرحلات، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وسرعة الرياح التي لا ينبغي أن تتجاوز الـ7 عقدة، حتى لا تضطر الرحلات إلى العبور إلى الشرق.

إقلاع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا ويستمتع السائحون خلال 35 دقيقة هي مدة الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية مثل معبد حتشبسوت وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم ودير المدينة وتمثالي ممنون وغيرها من المناظر الطبيعية.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر، على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم وجود أي مواقع استراتيجية أو بحار تهدد سلامة الطيران.