تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بمشاهدة المعابد والمزارات الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة ، بحسب ما ذكر أحمد الطيب ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

كما تشهد المحافظة طقسا غائما وسحبا كثيفة تغطي أشعة الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بعد موجة من ارتفاع درجات الحرارة استمرت لمدة أيام والتي كانت تصل إلى 44 درجة مئوية بحسب ما أكدت إدارة الأزمات والكوارث بغرفة العمليات بديوان عام الأقصر.

احتمالية هبوب عواصف مثيرة للرمال والأتربة

وأعلنت غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات والكوارث، جاهزيتها للتعامل مع التقلبات الجوية، واحتمالية هبوب عواصف مثيرة للرمال والأتربة وتساقط الأمطار، إذ جرى تطهير مخرات السيول تحسبا لسقوط أمطار غزيرة بالمناطق النائية المتاخمة للجبال، كما جرى التوجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.