الأقصر تشهد أعلى معدل إشغال سياحي منذ 12 عاما  

حقق القطاع السياحي في الأقصر هذا العام، طفرة في نسب الإشغال الفندقي بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 عامًا، لاسيما قطاع الفنادق العائمة التي تبحر بين محافظتي الأقصر وأسوان، والتي تستحوذ على أكبر نسبة إقبال وإشعال في الأقصر، إذ يعمل حوالي 180 فندقا عائما بين المحافظتين.

أفضل المواسم السياحية

يقول محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الموسم الشتوي يعتبر أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ عام 2011، إذ تخطت نسبة إشغال الفنادق العائمة 90%، بواقع 160 فندقا عائمًا من أصل 180، وهي النسبة الأكبر للإشغال الفندقي العائم نصل إليها.

نسب الإشغال لم تتخطى 45% في السابق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «كنا في السابق لا نتخطى نسبة إشغال 45% في أحسن الأحوال، عدا عام 2019 الذي حققنا فيه نسبة إشغال تخطت 80%، بواقع 150 فندقا على أقصى تقدير، لكن لم تصل إلى ما وصلنا إليه هذا العام 2022-2023، لكن جائت جائحة كورونا، وقضت على السياحة في كل أنحاء العالم»، موضحا أن الجنسيات الأمريكية والإسبانية والفرنسية، كانت أبرز الجنسيات، المقيمة في الفنادق العائمة.

الموسم السياحي الصيفي هذا العام بدأ مبكرا

وتابع: حتى الموسم السياحي الصيفي هذا العام بدأ مبكرا، وحقق نسبة إشغال كبيرة لأول مرة منذ أعوام، فكنا في السابق لا نتخطى ال30 أو 40 فندقا عائما تبحر بين الأقصر وأسوان، لكن هذا العام وصلنا إلى 100 فندق عائم، في إنجاز نفخر به، مؤكداً أن هذا الموسم هو موسم استثنائي حقق معدلات إشغال لم تحدث منذ أكثر من عقد من الزمن، في كافة الأنماط السياحية، ففي البالون لأول مرة يحقق اعلى معدل رحلات منذ إنشائه من حوالي 30 عاما، كما حققت الفنادق الثابتة نسبة إشغال استثنائية.

دعاية مجانية واسعة في أوروبا

ويشير علاء المصري مرشد سياحي، وأحد أصحاب الفنادق العائمة، إلى أنه من خلال مرافقته للعديد من السائحين، أكدوا له أن الأمن والأمان والاستقرار السياسي في مصر، كان له الدور الأكبر في ارتفاع نسب الإشغال، إضافة إلى الفعاليات والافتتاحات السياحية الأثرية العالمية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل احتفالية افتتاح طريق الكباش، ونقل المومياوات الملكية، والاكتشافات الأثرية حققت دعاية مجانية واسعة في أوروبا والعديد من البلدان ودفعت الكثير من السائحين للتعرف على مصر وحضارتها التي أبهرت العالم.

ويذكر المرشد السياحي، أنه يعمل في الارشاد السياحي منذ أعوام عديدة وعاصر المواسم السياحية قبل 2011، ونسب الإشغال الكبيرة التي كانت تشهدها الأقصر، لكنه لأول مرة منذ 12 عاما يرى موسما سياحيا رائعا لدرجة أن الفنادق العائمة والثابتة كانت تصل لنسبة إشغال 100%، وكنا نحن المرشدون لا نجد مكانا للإقامة خصوصاً في أوقات الكريسماس ورأس السنة وكنا نبيت في الريسبشن.