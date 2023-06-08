وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان مصنعا لتدوير المخلفات بطاقة يومية 30 طنا

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع توسعات مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بنجع حمادي، ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي 2023، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والنائب فتحي قنديل، والنائبة سحر صدقي عضوا مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان محطة معالجة مخلفات

واستمعت وزيرة البيئة ومحافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن توسعات محطة فرز وتدوير بمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، وشملت «توريد خط فرز مخلفات صلبة وبلدية لإنتاج الوقود الصلب البديل RDF– مبني إداري– ميزان بسكول»، بتكلفة اجمالية تقديرية 5 ملايين و900 ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، لتصل طاقته التصميمية للمصنع إلى 30 طن يوميا، حيث يستقبل المصنع يوميا 171 طن مخلفات من مركز أبوتشت، و56 طنا من مركز فرشوط، و133 طنا من مركز نجع حمادي، و41 طنا من مركز الوقف.

محطات المخلفات الصلبة

ومن جانبه، أكد المحافظ أنّ المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا، ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادي، كما تسعى المحافظة إلى إنشاء 5 محطات وسيطة بدشنا وفرشوط والمحروسة بمركز قنا وقوص وشرق قنا، كما تم تخصيص 174 فدان لإقامة مصنع تدوير المخلفات بقوص، يخدم مراكز قوص وقفط ونقادة بطاقة تصميمية 370 طن يوميا، بالإضافة إلي مدفن صحي بمركز قوص، وكذلك تمتلك المحافظة عدد كبير من معدات وحاويات النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

افتتاح مشروع المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بابوتشت

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، افتتاح مشروع المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبو تشت، والتي تقع على مساحة فدان، مخصصة لاستيعاب 178 طن مخلفات في اليوم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ7 ملايين و664 ألف جنيه، بتمويل من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.