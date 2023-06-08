تعرف على أرخص أنواع الخضروات ومنافذ البيع اليوم.. تبدأ بـ5 جنيهات

طرحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار السلع الغذائية الأقل سعرًا في الأسواق ومنافذ بيعها على مستوى الجمهورية، ليتثنى للمواطنين شرائها وتجنب استغلال التجار وجشعهم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الخضروات المخفضة اليوم الخميس، على هذا النحو:

وأوضحت البوابة الحكومية، أنّ السلعة الأقل قيمة هي الطماطم، حيث تصل قيمتها إلى 5 جنيهات للكيلو والتي تتوافر في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية «أمان» في المحافظات والمدن كافة.

السلع الأقل سعرًا اليوم

وطرحت البوابة سلعة البطاطس بسعر مخفض للجمهور، حيث تصل قيمتها لـ6.5 جنيه للكيلو الواحد، ثم الليمون البلدي بسعر 15 جنيها، والبامية بـ27.5 جنيه للكيلو، وجميعها داخل منافذ القوات المسلحة.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس، والتي جاءت على هذا النحو:

- سعر الكيلو الطماطم: 2.5 لـ3.75 جنيه.

سعر الكيلو البطاطس: 4.5 لـ6 جنيهات.

سعر الكيلو البصل: 9 لـ12 جنيها.

سعر كيلو الكوسة: 8 لـ12 جنيها.

سعر الكيلو جزر دون عروش: 2.5 لـ6.5 جنيه.

سعر الكيلو الفاصوليا: 10 لـ14 جنيها.

سعر الكيلو الباذنجان بلدي: 6 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو الباذنجان الرومي: 6 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو الباذنجان الأبيض: 6 لـ10 جنيهات.

سعر الكيلو فلفل رومي بلدي: 6 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو فلفل رومى صوب: 6 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو فلفل حامى بلدي: 8 لـ10 جنيهات.

سعر الكيلو فلفل حامي صوب: 8 لـ10 جنيهات.

سعر الكيلو فلفل الوان «أصفر، وأحمر، وبرتقالي»: 10 لـ25 جنيها.

سعر الكيلو الملوخية: 4 لـ6 جنيهات.

سعر الكيلو خيار صوب: 7 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو خيار بلدي: 5 الى سعر : 8.

سعر الكيلو البامية: 20 الى سعر : 25.

سعر الكيلو القلقاس: 5 لـ9 جنيهات.

سعر الكيلو الثوم: 19 لـ25 جنيها.

سعر الكيلو اللفت: 1.5 لـ2.5 جنيه.

سعر الكيلو البنجر: 2 لـ4 جنيه.

سعر الكيلو ورق عنب بناتي: 12 لـ20 جنيها.

سعر كيلو ورق عنب بلدي: 12 لـ20 جنيها.

سعر خس كابوتشي: 3 لـ4 جنيهات.

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو): 2.5 لـ3.5 جنيه.

سعر الكيلو الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو): 6.5 جنيه.

سعر الكيلو القرنبيط (الواحدة 2 كيلو): 3 لـ4 جنيهات.

سعر الكيلو البروكلي: 5 لـ8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر (الربطة كيلو): 3 لـ4 جنيهات.

سعر الكيلو الشبت (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.

سعر كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو): 60 لـ80 جنيها.