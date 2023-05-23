تخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة بـ«أهلا رمضان» في الشرقية.. تبدأ من 5 جنيهات

تخفيضات تشهدها أسعار الفاكهة والخضروات بمنفذ بيع أهلا رمضان، المقام داخل منفذ بيع السلع الغذائية داخل مبنى المجلس المحلي بمدينة الزقازيق، بجوار ديوان عام محافظة الشرقية، مقارنة بمثيلاتها في المحلات والأسواق التجارية، وتبدأ الأسعار بنحو 5 جنيهات، بينما تشهد أسعار الثوم، انخفاضا يصل لنحو 40% مقارنة بالأسعار في السوق.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة، في منفذ أهلا رمضان، المقام داخل مبنى المجلس المحلي بمدينة الزقازيق، بجوار ديوان عام المحافظة، الذي يستمر العمل به حتى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، وكان محافظ الشرقية شهد ضخ منتجات غذائية من اللحوم والفاكهة، وافتتاح المنفذ يوم الأحد الماضي.

ويوضح أحمد حسني مدير منفذ أهلا رمضان، أسعار الخضروات والفاكهة كالتالي:

سعر كيلو أناناس عرايشي 11 جنيها.

كيلو عنب أبيض 25 جنيها.

كيلو أحمر 27 جنيها.

كيلو تفاح 25 جنيها.

سعر كيلو خوخ 20 جنيها.

كيلو مشمش 25 جنيها.

سعر كيلو كيوي 60 جنيها.

كيلو الموز 11 جنيها.

برتقال بلدي كيلو 5 جنيهات.

أسعار الخضروات بمنفذ أهلا رمضان

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

بطيخ سوبر 40 جنيها.

بطاطس كيلو ونص 10 جنيهات.

شطة وفلفل أحمر 6 جنيهات.

كيلو ليمون 12 جنيها.

خيار كيلو وربع 10 جنيهات.

كيلو باذنجان 4 جنيهات.

كيلو بطاطس 6.5 جنيه.

كوسة كيلو وربع 10 جنيهات.

كيلو جزر 5 جنيهات.

كيلو فاصوليا خضراء 12 جنيها.

كيلو بصل 11 جنيها.

كيلو ثوم 25 جنيها.

باذنجان للمحشي كيلو وربع 10 جنيهات.

الرقابة والالتزام بتخفيض الأسعار

أكد محمد سعيد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرقابة دائمة على كل منافذ بيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى إلزام التجار بالبيع بالأسعار المخفضة داخل المنافذ المخفضة.