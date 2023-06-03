تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق.. الطماطم بـ4 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق انخفاضا ملحوظا ويرجع سبب ذلك الي أن الحكومة تركز الفترة الحالية على الحد من الاستيراد كما ساهم الإنتاج الصيفي في تراجع الأسعار من خلال وفرة المعروض في الأسواق المصرية بحسب ما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف «أبو صدام»، أنَّ سعر الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 2.5 و4 جنيهات والبطاطس ما بين 4 و 5.5 جنيها و البصل ما بين 8 إلى 11 جنيها والكوسة ما بين 6 إلى 7 جنيهات فيما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 6 إلى7 جنيهات والباذنجان البلدي ما بين 6 إلى 8 جنيهات والرومي ما بين 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي البلدي يتراوح اليوم ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتابع أنَّ سعر الملوخية يتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيهات و الثوم ما بين 15 إلى 19 جنيهًا، كما يبلغ سعر الخس 6 جنيهات ويتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي ما بين 11 إلى 15 جنيها ويسجل النعناع 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

وأوضح نقيب الفلاحين أنَّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم السبت ما بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون البلدي ما بين 5 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر العنب الأصفر والاحمر ما بين 10 إلى 15 جنيهًا، والتفاح المصري ما بين 8 إلى 15 جنيهًا والبلح الرملي ما بين 7 إلى 10 جنيهات فيما يتراوح سعر الفراولة ما بين 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الشمام ما بين 6 إلى 9 جنيهات والمانجو ما بين 20 و25 جنيها والمشمش ما بين 10 إلى 18 جنيها ويتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيها.

انتعاش مبيعات الفاكهة الموسيمية

وأشار حسين أبو صدام إلى أنَّ هناك توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة في ظل أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كثيفًا على شراء وتناول الفاكهة الموسيمية مثل البطيخ والكنتالوب والشمام والمشمش والعنب والمانجو.