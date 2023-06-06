استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في الأسواق تشهد استقراراً بعد أن تراجعت منذ عدة أيام والسبب الرئيسي في ذلك وفرة المعروض الناتج بدأ العروة الصيفية.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف «النجيب»، أنَّ سعر الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 2.5 و4 جنيهات والبطاطس ما بين 4.25 و5.75 جنيه والبصل ما بين 9 إلى 13 جنيهًا والكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فيما يتراوح سعر الفاصوليا ما بين 10 إلى 15 جنيهًا والباذنجان البلدي ما بين 6 إلى 8 جنيهات والرومي ما بين 5 إلى 7.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي يتراوح اليوم ما بين 6 إلى 8 جنيهات.

وتابع أنَّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والبروكلي بين 5 و8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 14 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أنَّ سعر البرتقال الصيفي يتراوح اليوم الثلاثاء ما بين 5 إلى 7 جنيهات والليمون البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر العنب الأصفر والاحمر ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، والتفاح المصري ما بين 7 إلى 16 جنيهًا والبرقوق ما بين 15 إلى 20 جنيها فيما يتراوح سعر الفراولة ما بين 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الشمام ما بين 6 إلى 9 جنيهات والمانجو ما بين 20 و25 جنيهًا والمشمش ما بين 10 إلى 18 جنيهًا ويتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيهًا.