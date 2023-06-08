رفع آثار انقلاب سيارة محملة بـ«سولار» على طريق الغردقة.. وإعادة حركة المرور

نجحت أجهزة مدينة الغردقة في رفع آثار انقلاب سيارة محملة سولار بمنطقة جبل الزيت بطريق الغردقة رأس غارب، وتفريغ حمولة السيارة إلى أخرى، وإعادة تسيير حركة المرور أمام السيارات إلى وضعها الطبيعي.

حادث طريق الغردقة رأس غارب

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة مقطورة محملة السولار أمام منطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة، أدت إلى غلق جزئي للطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وأجهزة مجلس مدينة الغردقة بموقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمطافي، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

رفع آثار حادث طريق الغردقة

وكشف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة في بيان صحفي، أن أجهزة مدينة الغردقة نجحت في رفع آثار حادث الطريق، وجرى نقل السولار إلى سيارة مقطورة أخرى، بالاستعانة بأوناش إحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وإعادة تسيير حركة المرور أمام السيارات.

خدمات مرورية بطريق رأس غارب الغردقة

وكثفت إدارة المرور البحر الأحمر من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وحذرت السائقين الالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات المرور، وعدم استخدم مكابح السيارة على الطرق المبللة واتخاذ الحيطة والحذر لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة.