«الغردقة» يتصدر المطارات المصرية في عدد المسافرين خلال مايو 2023

أصدرت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، إحصاء بالحركة الجوية للمطارات المصرية عدا مطار القاهرة غير التابع للشركة، خلال شهر مايو الماضي، لافتة إلى أنّ مطار الغردقة كان أكثر المطارات الإقليمية بعدد الرحلات القادمة والمغادرة وأيضا بعدد الركاب.

وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الرابع تلاه مطار برج العرب في الإسكندرية ثم مطار الأقصر فمطار أسوان فمطار سوهاج ثم مطار أسيوط وأخيرًا مطار سفنكس.

مطار شرم الشيخ احتل المركز الثاني

وأشارت الشركة خلال الإحصائية التي أصدرتها، اليوم، إلى أنّ حركة الرحلات الجوية التي قدّمت وسافرت من مطار الغردقة خلال شهر مايو 2023 بلغ 4 آلاف و551 رحلة وبعدد مسافرين ومغادرين بلغ 685 ألفًا و714 راكبًا، أما عدد الرحلات التي قدّمت وسافرت من مطار شرم الشيخ خلال الشهر ذاته بلغت 3 آلاف و530 رحلة، وبعدد ركاب بلغ 483 ألفًا و538 راكبًا.

وأوضحت الشركة أنّ عدد الرحلات التي قدمت وسافرت من مطار برج العرب في الإسكندرية خلال الشهر الماضي بلغت نحو 1.473 رحلة وبإجمالي عدد ركاب بلغ 163 ألفًا و814 راكبًا، لافتة إلى أنّ عدد الرحلات التي قدمت وسافرت من مطار الأقصر خلال الشهر ذاته بلغت 1.175 رحلة وبإجمالي عدد ركاب بلغ 112 ألفًا و175 راكبًا، مشيرة إلى أنّ عدد الرحلات التي قدمت وسافرت من مطار أسوان خلال مايو 2023 بلغ نحو 845 رحلة وبإجمالي عدد ركاب 85 ألفًا و555 راكبًا.

مطار سفنكس

وأشارت الشركة إلى أنّه نظرًا لبدء قدوم الرحلات من العديد من الدول إلى مطار سفنكس غرب القاهرة، وصلت عدد الرحلات القادمة والمغادرة 185 رحلة بإجمالي عدد ركاب 9 آلاف و711 راكبًا.