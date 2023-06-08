تداعيات التغيرات المناخية.. ندوة للتوعية بقضايا البيئة في مكتبة بلندن

عقدت منظمة «لندن جرين بريدج» في بريطانيا، ندوة للتوعية بمخاطر تغير المناخ، في اليوم العالمي للبيئة، بمكتبة أكتون غرب لندن، لحث الشباب على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية نحو البيئة للحد من انبعاث الكربون.

بدأت الندوة بكلمة لـ محسن حسني مؤسس ومدير المنظمة، عرض خلالها عدد من أفلام التحريك القصيرة، لحث الشباب على العناية بالبيئة، وعلى الرغم من أنّ محتوى الندوة كان موجها للشباب، إلا أنّ الحضور شهد مشاركين من كافة الأعمار، وأوصت الندوة بإتباع 10 طرق للحفاظ على البيئة، وتقليل تأثير التغيرات المناخية، ومنها تقليل استخدام البلاستيك باعتباره ضار بالبيئة، وترشيد استخدام المياه واستهلاك الطاقة، والاهتمام بزراعة النباتات وغيرها.

ويقول «حسني»، إنّ اليوم العالمي للبيئة هو تقليد سنوي للأمم المتحدة منذ عام 1972، وطوال هذه السنوات تحرص دول العالم على الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كما تستضيف دولة مختلفة كل عام الاحتفال بشكل رسمي، وهذا العام ترعاه دولة كوت ديفوار الأفريقية.

وأضاف مدير المنظمة، أنّ نشر الوعي البيئي من أهم أولوياتنا، لذا نحرص على عقد ندوات للتوعية بين الحين والآخر، لإيماننا بأن ترشيد سلوك الإنسان سيحد من آثار أزمة التغيرات المناخية، التي تشكل تهديدا حقيقيا لكوكب الأرض، بسبب ما ينتج عنها من حرائق الغابات وذوبان الثلوج بخلاف التهديد بغرق مدن ساحلية وموجات الاحترار التي تقتل آلاف البشر كل عام.

حضر الندوة مجموعة من الطلاب بمراحل مختلفة، بالإضافة إلى أحمد عمر مسؤول منظمة سيدرا للبيئة في بريطانيا، ومعتز أحمد باحث بجامعة لندن.

وتواصل منظمة لندن جرين بريدج، خلال الفترة المقبلة، تقديم سلسلة ندوات توعوية في عدد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية، لخدمة قضايا البيئة وترسيخ وجود المنظمة على الساحة الدولية.