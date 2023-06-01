«الإرشاد الزراعي» يوجه 8 نصائح لمواجهة خطر التغيرات المناخية على المحاصيل

قالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في الإسكندرية، إن التغيرات المناخية التي حدثت على الكرة الأرضية تسلتزم من الجميع حسن التعامل معها، وخاصة المزارعين للمحافظة على المحاصيل وعدم تعرضها لأضرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية.

8 نصائح لمواجهة التغيرات المناخية

وأكدت مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسكندرية، أنه على المزارعين اتباع النصائح التالية لتجنب خطر تلف المحاصيل الزراعية:

- ضروره انتظام عملية الري، حيث يفضل أن تكون في الصباح الباكر أو مساء مع تقريب فترات الري.

- الرش بأحد المركبات الكيميائية سليكات البوتاسيوم أو سليكات الألمنيوم أو كربونات الكالسيوم العضوية، وهي تعمل علي انعكاس الحراره وخفض معدل النتح.

- الرش بحمض السلسيلك أسيد أو الستريك أسيد ملح الليمون، وهذا أيضا يقلل من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

- التظليل باستخدام الشبك الأبيض أو الأسود أو الأجريل.

- عقب الانتهاء من موجة ارتفاع الحرارة التوقع ببدء نشاط الحشرات الضاره مثل المن والتربس والأكاروس والتوتا أبسليوتا، على أن يفضل الرش مساء لضمان بقاء المبيد على النبات أكثر فتره ممكنة مع تجنب الرش خلال النهار حتى لا يتعرض النبات للضرر.

- تجنب زراعة العروة الصيفية أو شتلات خضروات خلال هذه الموجه الحارة، ويفضل أن تجرى الزراعة بعد الانتهاء من هذه الموجة.

- في حالة الصوب الزراعيه تفتح الأبواب من الجهة البحرية والقبلية مع فتح نوافذ الصوب المغطاه بالشبك المانع للحشرات، والعمل على زياده التهوية.

- استخدام شبك للتظليل 60 إلى 70% أو الأجريل في تغطية الصوب لحمايه النباتات والثمار من شدة الشمس خلال فصل الصيف وخفض تأثير درجه الحرارة والرطوبة العالية.