فنجان القهوة في خطر.. التغيرات المناخية تؤثر على إنتاج حبوب «الروبوستا»

أثارت الظروف المناخية القاسية الناجمة عن اقتراب ظاهرة النينو، مخاوف من تضرر حبوب الروبوستا التي تُستخلص منها قهوة الإسبريسو سريعة التحضير، في أوساط منتجي البن الرئيسيين مثل فيتنام وإندونيسيا.

وقالت وحدة أبحاث «فيتش سوليوشنز BMI»، إن التوقعات بشأن الظروف المناخية «ظاهرة النينو»، أثارت مخاوف انخفاض إنتاج البن في فيتنام وإندونيسيا، المنتج الرئيسي لقهوة روبوستا، بحسب «CNBC».

وتشتهر حبوب الروبوستا، بخصائصها المرة وحموضتها العالية، وتحتوي على مادة الكافيين أكثر من نظيرتها العربية الممتازة والأغلى سعراً، وأشار التقرير، إلى أن محصول الروبوستا البرازيلي تأثر سلبًا أيضًا بالجفاف، وهذا يعني أن تكلفة القهوة والإسبريسو سريعة التحضير، والتي غالبًا ما تُصنع من حبوب الروبوستا، يمكن أن تتعرض لضغوط وسط مخاوف بشأن العرض وزيادة الطلب على الروبوستا أكثر من المعتاد حيث يتجه المستهلكون إلى بدائل أرخص من أرابيكا.

ظاهرة مناخية تزيد من الحرارة والجفاف

يشار إلى أن يالنينيو ظاهرة مناخية تجلب عادة أكثر حرارة وجفافًا من الظروف المعتادة إلى وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ويتوقع علماء المناخ أن تنخفض ظاهرة النينو هذا العام في النصف الثاني من عام 2023، حيث شهدت منطقة جنوب شرق آسيا مؤخرًا حرارة قياسية، منتصف شهر مايو.