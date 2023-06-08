التحفظ على 13 قطعة سلاح ناري و12 متهما في حملة أمنية سوهاج

شارك قطاع الأمن العام، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة «المراغة – جزيرة شندويل»، أسفرت عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري بحوزة 12 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملة 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، تحفظت خلالها على كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية، فضلا عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين لهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما «2 مفتاح – شنطة بداخلها عدة مفكات – 6 إطارات سيارات»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما وأمكن ضبطهما والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.