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«رعاية الأحداث» تشن حملة موسعة لضبط المتسولين في القاهرة والجيزة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:13 م | الخميس 08 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة) بتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين.

استهدفت دوائر أقسام شرطة (أول الشيخ زايد – المعادي – البساتين) وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 سيدات وشخصين لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، حال قيامهم بأعمال تسول واستجداء المارة بالطريق العام، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المجني عليهم.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع